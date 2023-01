AfD fragt nach Armut von Frauen

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 10.01.2023 (hib 17/2023)

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion interessiert sich für die Armut von Frauen in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (20/5072) möchte sie von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Armutsgefährdungsquote von Frauen und Männern und die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.