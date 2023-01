Sachbeschädigungen an Bahnhöfen und in Zügen

Inneres und Heimat/Antwort - 12.01.2023 (hib 21/2023)

Berlin: (hib/STO) Sachbeschädigungen an Bahnhöfen sowie an und in Zügen in Baden-Württemberg sind Thema der Antwort der Bundesregierung (20/5081) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/4804). Danach gab es von Januar bis Oktober vergangenen Jahres in Baden-Württemberg 2.261 Sachbeschädigungen in Bahnhöfen und 118 an beziehungsweise in Zügen.