Bei Arbeitnehmern ist lebenslanges Lernen gefragt

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 13.01.2023 (hib 22/2023)

Berlin: (hib/PK) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nach Einschätzung der Bundesregierung heute mehr denn je dazu bereit sein, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Dies erfordere Flexibilität, eine positive Einstellung zum lebenslangen Lernen und Neugierde, heißt es in der Antwort (20/5146) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4663) der CDU/CSU-Fraktion.

So könnten Fähigkeiten für nicht-routinemäßige Aufgaben, wie beispielsweise Kreativität, erlangt werden. In einer sich schnell wandelnden und diverser werdenden Arbeitswelt gewännen auch soziale und emotionale sowie nachhaltigkeitsorientierte Kompetenzen an Bedeutung.