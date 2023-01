Gewalt gegen Einsatzkräfte thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 16.01.2023 (hib 24/2023)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Einsatzkräfte von Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie Polizeibeamte der Länder nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem Jahr 2018 im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Dienstes Opfer eines Körperverletzungs- oder (versuchten) Tötungsdelikts geworden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/5178) unter anderem danach, wie sich diese Delikte in den Jahren 2020 bis 2022 auf die Länder verteilen.