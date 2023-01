AfD fragt nach Angriffen auf Bundespolizisten an Silvester

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 16.01.2023 (hib 24/2023)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, ob es in der Silvesternacht 2022/2023 Angriffe auf Bundespolizisten gegeben hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/5175) unter anderem danach, wie viele Bundespolizisten in der Silvesternacht 2022/2023 verletzt wurden.