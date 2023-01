„Heute im Bundestag“ auch bei Kurznachrichtendienst Mastodon

Bundestagsnachrichten/Bericht - 17.01.2023 (hib 27/2023)

Berlin: (hib/LBR) Der Informationsdienst „Heute im Bundestag“ (hib) ist seit Kurzem auch auf dem Kurznachrichtendienst Mastodon aktiv. Auf dem Account https://social.bund.de/@hib_Nachrichten auf dem Server des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) werden ausgewählte Meldungen zu parlamentarischen Initiativen der Fraktionen, Bundestagsnachrichten sowie Berichte aus öffentlichen sowie nicht-öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse veröffentlicht.

Seit August 2020 ist „hib“ bereits auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aktiv: https://twitter.com/hib_Nachrichten Das vollständige Angebot ist direkt über die Webseite des Bundestages www.bundestag.de/hib per E-Mail-Newsletter entweder als Gesamtangebot oder in neun eigenständigen Themen-Newslettern https://www.bundestag.de/newsletter oder via RSS-Feed verfügbar.

Zudem wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ab Mittwoch auf dem sozialen Medium Instagram vertreten sein: https://www.instagram.com/bundestagspraesidentin/ Dort will sie Einblicke in ihre Arbeit als Bundestagspräsidentin und als oberste Dienstherrin der Bundestagsverwaltung geben und über ihr Amt informieren.