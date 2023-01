Brandenburg: Mehr Geld für Schienenwege als für Straßen

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2021 sind Bundesmittel in Höhe von 764 Millionen Euro in Verkehrsinvestitionen im Land Brandenburg geflossen. Das sind laut einer Antwort der Bundesregierung (20/5161) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/4817) 291 Millionen Euro mehr als im Jahr 2020. Von den Bundesmitteln seien im Jahr 2021 386 Millionen Euro in Bundesschienenwege (2020: 309 Millionen Euro), 285 Millionen Euro in Bundesfernstraßen (2020: 282 Millionen Euro) und 93 Millionen Euro in Bundeswasserstraßen (2020: 82 Millionen Euro) investiert worden, teilt die Regierung mit.

Im Rahmen der Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen seien in den Jahren 2017 bis 2021 insgesamt 3,25 Millionen Euro Bundesmittel in Brandenburger Stationen investiert worden, heißt es weiter. Seit 2017 habe die Deutsche Bahn AG (DB AG) 66 Stationen weitreichend barrierefrei umgebaut. „Insgesamt hat sich die Anzahl der weitreichend barrierefreien Verkehrsstationen in Brandenburg von 40 im Jahr 2017 auf 106 im Jahr 2021 mehr als verdoppelt“, schreibt die Bundesregierung.