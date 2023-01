Wiederbeschaffung von Artilleriemunition

Verteidigung/Antwort - 24.01.2023 (hib 50/2023)

Berlin: (hib/AW) Die Wiederbeschaffung der an die Ukraine gelieferte Artilleriemunition für die Panzerhaubitze 2000 soll im laufenden Jahr vertraglich umgesetzt werden. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/5167) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/4815) mit. Die notwendige Vorlage werde im ersten Halbjahr an den Bundesfinanzminister geleitet. Die Bundesregierung bestätigt in ihrer Antwort, dass die Belieferung der Ukraine mit Artilleriemunition die Bestände Bundeswehr reduziert hat. Die Wiederbeschaffung typgleicher Bestände könne aufgrund industrieller Fertigungszeiten nicht immer umgehend, zum Beispiel aus Lagerbeständen, erfolgen.