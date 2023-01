Mögliche Konflikte in Bezug auf deutsche Diplomaten

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 24.01.2023 (hib 50/2023)

Berlin: (hib/AHE) Über den Umgang der Bundesregierung mit möglichen Konflikten in Bezug auf entsendete deutsche Diplomaten im Ausland möchte sich die AfD-Fraktion informieren. In einer Kleinen Anfrage (20/5296) erkundigen sich die Abgeordneten, ob es seit 2017 deutsche Botschafter im Ausland gegeben hat, denen nach Artikel 4 des Wiener Übereinkommens das Agrément verweigert wurde oder die nach Artikel 9 Absatz 1 entweder zur persona non grata oder zur nicht genehmen Person erklärt wurden.