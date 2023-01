Neue und geförderte Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 25.01.2023 (hib 63/2023)

Berlin: (hib/VOM) Nach neu beauftragten und geförderten Vorhaben und Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5328). Die Abgeordneten wollen wissen, welche Vorhaben und Maßnahmen der technischen, der finanziellen, der nichtstaatlichen und der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit seit Amtsantritt von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) beauftragt oder gefördert wurden, welche Kosten durch Genderanalysen entstanden, was das Entwicklungsministerium unter sektoraler und übersektoraler Genderkompetenz versteht und wie viele sogenannte „Gender- und Menschenrechts-Trainings“ vom Ministerium oder in dessen Auftrag durchgeführt wurden. Auch nach Zielgruppe und Kosten dieser Trainings fragt die Fraktion.