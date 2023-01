Union fragt nach „strukturierten Auslaufmandat MINUSMA“

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 26.01.2023 (hib 69/2023)

Berlin: (hib/AHE) Nach dem „strukturierten Auslaufmandat MINUSMA“ in Mali erkundigt sich die Unionsfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5330). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, weshalb das Auslaufen des Mandats vor Veröffentlichung der angekündigten Sahel-Strategie der Bundesregierung und der Evaluierung des MINUSMA-Einsatzes durch die Vereinten Nationen verkündet worden sei. Außerdem soll die Bundesregierung darlegen, warum die Verlängerung und Laufzeit des Mandats bis 2024 durch die Bundesregierung mit den möglichen Wahlen in Mali verknüpft wurden.