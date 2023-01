AfD fordert Änderungen im Tierschutzgesetz

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 27.01.2023 (hib 71/2023)

Berlin: (hib/NKI) Die ersatzlose Streichung des § 4a Abs. 2 Nr. 2 Tierschutzgesetz (TierSchG) fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/5365). Bislang sieht das Gesetz Ausnahmen für eine betäubungslose Schlachtung von warmblütigen Tieren vor. Der AfD-Antrag wurde am Donnerstag an den zuständigen Ausschuss überwiesen.