Bundesregierung gegen „Trophäenjagd“

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 27.01.2023 (hib 72/2023)

Berlin: (hib/NKI) Die Bundesregierung hat die Mitgliedschaft im Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) zum 31. Dezember 2022 gekündigt, weil „das von der CIC entwickelte Trophäen-Bewertungssystem einen nach wie vor wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit darstellt“. Das widerspreche der politischen Ausrichtung, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/5319) auf eine Kleine Anfrage (20/5050) der CDU/CSU-Fraktion.

An der Trophäenjagd werde breite gesellschaftliche Kritik geübt. Zudem habe sich der CIC in jüngster Zeit wiederholt öffentlich gegen ein von verschiedenen europäischen Ländern angestrebtes Importverbot von Trophäen gewandt. Darüber hinaus habe der CIC Kritik an der Entscheidung der britischen Regierung geübt, den Import von Jagdtrophäen bedrohter Wildarten zu verbieten. Diese Kritik an europäischen Partnern könne durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) „in keiner Weise mitgetragen werden“. Schließlich hätten auch haushälterische Gründe für die Entscheidung, aus dem CIC auszutreten, eine Rolle gespielt. Für das BMEL gelte der grundsätzliche Vorrang projektbezogener, zielgerichteter Förderungen gegenüber institutionellen Förderungen. Dem gegenüber sollten institutionelle Förderungen durch die Zahlung von Mitgliedschaftsbeiträgen nur nachrangig zum Tragen kommen.

Die Bundesrepublik Deutschland war seit 1966 Mitglied des CIC. Die über 90 Jahre alte Organisation verfüge über 1700 individuelle und institutionelle Mitglieder aus 84 verschiedenen Ländern der Welt. Deutschland sei eines von 28 Staatsmitgliedern gewesen und sei im CIC durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vertreten worden.

Der CIC gelte als unpolitische Organisation mit Sitz in Österreich und sei als internationale Nichtregierungsorganisation registriert. Der CIC habe den Status einer zwischenstaatlichen Organisation mit Beobachterstatus bei der Bonner Konvention (Convention on Migratory Species; CMS), der CBD und dem Washingtoner Artenschutzabkommen.