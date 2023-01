Aktivitäten der islamischen Revolutionsgarde in Deutschland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.01.2023 (hib 72/2023)

Berlin: (hib/STO) „Aktivitäten und Straftaten der sogenannten islamischen Revolutionsgarde in Deutschland“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/5371). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Personen in Deutschland die Bundesregierung „den Revolutionsgarden beziehungsweise den Basij-Milizen beziehungsweise den Al-Quds-Brigaden“ zurechnet. Auch will sie unter anderem wissen, welche Kenntnisse die Bundesregierung zu Ausspähmaßnahmen beziehungsweise Bedrohungssachverhalten gegenüber der iranischen Opposition in Deutschland oder Unterstützern der Protestbewegung im Iran hat.