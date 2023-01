AfD fragt nach Aufträgen und Zahlungen an Journalisten

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 31.01.2023 (hib 76/2023)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über Aufträge und Zahlungen der Bundesregierung an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und privater Medien. In einer Kleinen Anfrage (50/5437) möchte sie wissen, ob in den letzten fünf Jahren vergütete Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen von Bundesministerien oder Bundesbehörden an freie, festangestellte, neben- und hauptberufliche Journalisten von ARD, ZDF, Deutschlandradio oder Deutsche Welle beziehungsweise von privatrechtlichen Rundfunksendern, Zeitungen oder sonstigen Medienerzeugnissen ergangen sind.