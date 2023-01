Fragen der Linken zu Minderjährigen bei der Bundeswehr

Verteidigung/Kleine Anfrage - 31.01.2023 (hib 76/2023)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über Minderjährige bei der Bundeswehr und die Arbeit von Jugendoffizieren. In einer Kleinen Anfrage (20/5382) will sie unter anderem wissen, wie viele Minderjährige in den vergangenen fünf Jahren von der Bundeswehr rekrutiert wurden. Zudem fragt sie nach Erkenntnissen der Bundesregierung über die Beteiligung jugendlicher Rekruten an „erniedrigenden Aufnahmeritualen“ und Vorfällen sexualisierter Gewalt und daraus resultierenden disziplinarischen sowie strafrechtlichen Konsequenzen. Informiert werden möchte die Fraktion auch über die Anzahl der aktuell tätigen Jugendoffiziere und die von ihnen an Schulen und Hochschulen gehaltenen Vorträge.