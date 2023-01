AfD-Fraktion erfragt Beschäftigungszahlen im Sozialwesen

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 31.01.2023 (hib 76/2023)

Berlin: (hib/EMU) Nach der Entwicklung der Beschäftigung im Sozialwesen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5346) an die Bundesregierung. Gefragt wird, wie sich die Zahl der privatgewerblich sowie in öffentlichen Einrichtungen beschäftigten Mitarbeiter in allen Segmenten des Sozialwesens in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.

Weiterhin wollen die Abgeordneten wissen, wie sich diese Zahlen im Vergleich mit den europäischen Mitgliedsstaaten sowie mit den außereuropäischen Staaten Japan, USA, China, Südkorea, Neuseeland und Brasilien entwickelt haben und wie sich der Anteil der in Deutschland beschäftigten Ausländer sowie Menschen mit Migrationshintergrund in allen Segmenten des Sozialwesens in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.