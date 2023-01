Unterstützung neuer Formen der mRNA-Immuntherapien

Gesundheit/Kleine Anfrage - 31.01.2023 (hib 76/2023)

Berlin: (hib/STO) Nach der „Unterstützung neuer Formen der mRNA-Immuntherapien und Impfstoffe in Deutschland“ erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5376). Darin führt sie aus, dass Biotechnologie und die mRNA-Technologie wichtige Beiträge zur Gesundheit und zum Wohlstand in Deutschland leisten könnten. Wissen will sie unter anderem, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergriffen hat, um die Entwicklung von personalisierten mRNA-Immuntherapien und Impfstoffen voranzutreiben. Auch fragt sie, wie die Bundesregierung die Forschung und Entwicklung von personalisierten mRNA-Krebs-Immuntherapien und Impfstoffen unterstützt.