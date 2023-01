Union fragt nach Forschungs- und Innovationsförderung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 31.01.2023 (hib 77/2023)

Berlin: (hib/DES) Um die geplanten Maßnahmen und Förderungen im Bereich der „Zukunftsvorsorge“ geht es in einer Kleinen Anfrage (20/5435) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, welche Maßnahmen sie beispielsweise in den Bereichen Energieforschung, Bioökonomie oder grüner Wasserstoff im Jahr 2022 initiiert oder beendet hat. Außerdem interessiert die Fragesteller, inwiefern die Bundesregierung in den kommenden Jahren die finanzielle Förderung im Bereich der Fusionsforschung ausbauen wird.