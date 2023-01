Schuldenerlasse für andere Länder

Finanzen/Kleine Anfrage - 31.01.2023 (hib 77/2023)

Berlin: (hib/HLE) Um Schuldenerlasse der Bundesrepublik Deutschland für andere Staaten seit dem Jahr 2000 geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/5439). Die Abgeordneten wollen erfahren, welchen Staaten die Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum von 2000 bis 2022 Schulden in jeweils welcher Höhe erlassen hat. Außerdem wird gefragt, welche Staaten der Bundesrepublik Deutschland Schulden erlassen haben. Zuletzt soll die Bundesregierung darlegen, welche Staaten zum Ende des Jahres 2022 in welcher Höhe Schulden bei der Bundesrepublik Deutschland hatten.