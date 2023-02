Beschäftigte von Post-, Kurier- und Expressdiensten,

Arbeit und Soziales/Antwort - 01.02.2023 (hib 78/2023)

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der Beschäftigten von Post-, Kurier- und Expressdiensten, die aufstockende Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in Anspruch genommen haben, ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/5388) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/5086). Danach gab es im Juni 2022 in der Wirtschaftsabteilung 53 (Post-, Kurier- und Expressdienste) rund 349.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, unter denen rund 11.300 erwerbstätige Leistungsberechtigte (3,2 Prozent) waren. Zugleich gab es laut Bundesregierung rund 67.500 ausschließlich geringfügig Beschäftigte, unter denen sich rund 8.200 erwerbstätige Leistungsberechtigte (12,2 Prozent) befanden. Diese Daten ergeben sich den Angaben zufolge aus einer kombinierten Auswertung der Beschäftigungs- und der Grundsicherungsstatistik, die sich auf Beschäftigte im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze mit Wohnort in Deutschland beschränkt und aktuell für Juni 2022 vorliegt.