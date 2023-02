Zahl unerlaubter Einreisen erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.02.2023 (hib 80/2023)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der von der Bundespolizei im vergangenen Jahr festgestellten unerlaubten Einreisen erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5461). Auch will sie unter anderem erfahren, welche Erkenntnisse die Bundesregierung zur Entwicklung der Zahl unerlaubter Einreisen in andere EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Schweiz sowie Norwegen im Jahr 2022 hat.