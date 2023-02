Zahl der Gewaltdelikten mit Messern erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.02.2023 (hib 80/2023)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie hoch die Anzahl an Gewaltdelikten ist, die in Zusammenhang mit mitgeführten beziehungsweise eingesetzten Messern als Tatmittel von der Bundespolizei seit Beginn der Erfassung in deren Polizeilicher Eingangsstatistik bis zum Jahr 2022 erfasst wurden. Zudem erkundigt sie sich in der Kleinen Anfrage (20/5454) danach, wie sich diese Gewaltdelikte „jeweils nach deutschen, nichtdeutschen Tatverdächtigen und diesbezüglich unbekannten/ungeklärten Tatverdächtigen“ aufschlüsseln.