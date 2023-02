Energiekrise kein Thema beim Handwerkstreffen

Wirtschaft/Antwort - 02.02.2023 (hib 81/2023)

Berlin: (hib/EMU) Die verschiedenen Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen haben keine Positionspapiere zu den gestiegenen Energiepreisen bei dem Treffen des Bund-Länder-Ausschusses „Handwerksrecht“ am 28. und 29. September 2022 im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eingebracht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/5111) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/4985) hervor. Die von der Fraktion abgefragten Themen (Energiepreise, konjunkturelle Lage des Handwerks, Lieferprobleme bei Rohstoffen und Baumaterialien) seien im Bund-Länder-Ausschuss nicht beraten wurden, sondern seien Gegenstand von Gesprächen in anderen Gremien, heißt es in der Antwort weiter.