Rolle der Gender Studies für die Regierungsarbeit

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 03.02.2023 (hib 82/2023)

Berlin: (hib/DES) Die Bundesregierung bezieht Erkenntnisse aus der Wissenschaft in ihre Arbeit mit ein - dies betrifft auch Gender Studies. So hätten beispielsweise militärhistorische Forschungsergebnisse zum Umgang mit Homosexualität in der Bundeswehr letztlich in einem Gesetz zur Rehabilitierung von Soldaten gemündet, die aufgrund ihrer sexuellen Identität benachteiligt wurden. Eine genau Aufzeichnung, welche Erkenntnisse aus welchen wissenschaftlichen Disziplinen wie Einfluss auf „Gesetze, Nationale Aktionspläne oder politische Initiativen“ hätten, führe die Bundesregierung allerdings nicht, heißt es in einer Antwort (20/5398) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/5096).

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert laut Antwort Vorhaben, die sich mit Fragen aus der Geschlechterforschung befassen. Einfluss auf die Forschungsinhalte oder Ergebnisse nehme das Ministerium allerdings wegen der im Grundgesetz verankerten Wissenschaftsfreiheit nicht.