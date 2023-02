2021 wurden keine Bahnhöfe oder Haltepunkte fertiggestellt

Verkehr/Antwort - 06.02.2023 (hib 83/2023)

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2021 sind nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) keine Bahnhöfe oder Haltepunkte fertiggestellt worden, teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/5386) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/4779) mit. Im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 seien für 35 Verkehrsstationen die Planung beziehungsweise die Planungsvorbereitung oder die Realisierung im Rahmen der Stationsoffensive 2021 begonnen worden. Sechs dieser Verkehrsstationen befinden sich der Antwort zufolge in Bayern, eine in Brandenburg, eine in Hessen, zwei in Mecklenburg-Vorpommern, 20 in Niedersachsen, eine in Rheinland-Pfalz und vier in Schleswig-Holstein.