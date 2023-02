Eindringen der „Letzten Generation“ auf Flughafengelände

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.02.2023 (hib 84/2023)

Berlin: (hib/STO) Das „Eindringen von Mitgliedern der Gruppe ,Letzte Generation' auf das Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg und des Flughafens München“ im November und Dezember vergangenen Jahres thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5486). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, wie lange und in welchem Zeitraum die Deutsche Flugsicherung GmbH den Flugbetrieb an den beiden Flughäfen nach dem Eindringen der Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ auf das Flughafengelände jeweils hat einschränken müssen.