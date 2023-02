Union will A100 in Berlin fertig bauen

Verkehr/Antrag - 08.02.2023 (hib 99/2023)

Berlin: (hib/AW) Nach dem Willen der CDU/CSU-Fraktion soll die Bundesautobahn 100 in Berlin vollendet werden. In einem Antrag (20/5545) fordert sie die Bundesregierung auf, den 16. Bauabschnitt der A100 „zeitnah“ fertig zu bauen und den Bau des 17. Bauabschnittes zügig auf den Weg zu bringen. Gemeinsam mit dem Land Berlin müsse dabei der Bau eines parallel zur Autobahn verlaufenden Radschnellweges, die Installation von Photovoltaikanlagen als Solardächer über der Autobahn, E-Ladesäulen und innovativen Schallschutzmauern sowie die Schaffung und Aufwertung von innerstädtischen Grün-, Sport- und Freizeitflächen auf der überdeckelten Stadtautobahn und in den angrenzenden Bereichen realisiert werden. Zudem sollen verkehrsberuhigende Maßnahmen in den umliegenden Stadtteilen eingeleitet und neue zentrale Standorte in unmittelbarer Nähe der Autobahn für die Kreativwirtschaft und die Clubszene Berlins geschaffen werden.

Der Weiterbau der A100 hat nach Ansicht der Union große Bedeutung für eine zukunftsfähige Infrastruktur in Verbindung mit einer spürbaren Entlastung der Bürger Berlins. Der Mangel an leistungsfähigen Straßen, zum Beispiel zwischen der Landsberger Allee und dem Dreieck Neukölln, führe in der dicht besiedelten Stadt zu hoch belasteten Straßen. Die A100 sei Bestandteil eines „durchdachten, zukunftsfähigen, klima- und umweltschonenden Verkehrskonzepts“ und werd die Lebensqualität in der Stadt erhöhen, argumentiert die Fraktion.