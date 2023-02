Mehr Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin

Gesundheit/Antwort - 09.02.2023 (hib 106/2023)

Berlin: (hib/PK) Die Zahl der Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin ist seit 2015 kontinuierlich gestiegen. 2015 waren bei den Ärztekammern 14.162 Mediziner mit dieser Fachrichtung registriert, 2021 waren es 16.068, wie aus der Antwort (20/5477) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/5071) der AfD-Fraktion hervorgeht.

Hingegen war den Angaben zufolge die Zahl der Krankenhausbetten auf Kinderstationen zuletzt rückläufig. So wurden 2020 in der Pädiatrie bundesweit 15.340 Betten registriert, 2021 waren es noch 15.106, also 234 Betten weniger.