AfD schlägt Kay-Uwe Ziegler für das Vizepräsidentenamt vor

Bundestagsnachrichten/Wahlvorschlag - 10.02.2023 (hib 110/2023)

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/5619) vorgelegt, in dem sie ihren Abgeordneten Kay-Uwe Ziegler für das Amt eines Stellvertreters der Bundestagspräsidentin nominiert. Der 59-jährige Abgeordnete gehört dem Bundestag seit 2021 an. Ziegler ist direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Anhalt in Sachsen-Anhalt. Der gelernte Zootechniker und Veterinäringenieur ist seit 2012 Geschäftsführer einer Textilhandelsfirma in Bitterfeld.