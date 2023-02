Rentner in Niedersachsen

Arbeit und Soziales/Antwort - 13.02.2023 (hib 111/2023)

Berlin: (hib/CHE) Der Anteil der wohngeldberechtigten Rentner in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr bei 1,6 Prozent gelegen und damit im Bundesdurchschnitt (1,7 Prozent). Das geht aus einer Antwort (20/5483) auf eine Kleine Anfrage (20/5233) der Fraktion Die Linke zur Altersarmut in Niedersachsen hervor. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag bei Altersrenten für Frauen lag im Jahr 2021 demnach bei 813 Euro und bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei 851 Euro. Männer in Niedersachsen bezogen eine durchschnittliche Altersrente von 1.242 Euro und bei verminderter Erwerbsfähigkeit in Höhe von 967 Euro.