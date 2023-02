Details zu alternativen Verlegeverfahren

Digitales/Antwort - 13.02.2023 (hib 111/2023)

Berlin: (hib/LBR) Alle Beteiligten sind nach Auffassung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr daran interessiert, die DIN-Norm 18220 zum sogenannten Trenching zügig in der ersten Jahreshälfte 2023 zu veröffentlichen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/5482) auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion (20/5078) hervor. Trenching bezeichnet eine alternative Verlegetechnik mit geringerer Tiefe, um Leerrohre oder Glasfaserkabel verlegen zu können. Anfang Februar werde der Normungsausschuss zur Erarbeitung der Norm mit der Bewertung der eingegangenen Kommentierungen beginnen. Die Norm soll im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden.

Weiter schreibt die Bundesregierung, dass die Prüfung von Instrumenten zur Abfederung der Ausbaurisiken bei alternativen Verlegemethoden noch nicht abgeschlossen sei. Auch habe das Ministerium ein Forschungsvorhaben zum Trenching-Verfahren und den Auswirkungen beauftragt, dessen Ergebnisse noch in diesem Jahr vorliegen sollen. In einer Steuerungsgruppe mit „wesentlichen Stakeholdern im Bereich der Normung und Standardisierung“ sollen zudem notwendige Anpassungen der Rahmenbedingungen zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus erörtert werden, heißt es in der Antwort.