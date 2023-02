Fragen zu Razzia bei sogenannten Reichsbürgern

Recht/Kleine Anfrage - 13.02.2023 (hib 112/2023)

Berlin: (hib/SCR) „Waffenfunde bei der Reichsbürgerrazzia am 7. Dezember 2022 und weitere Nachfragen“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/5485). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erfahren, wie viele illegal erlangte Schusswaffen im Rahmen der Razzia sichergestellt werden konnten. Außerdem will die Fraktion erfahren, wann das Bundesinnenministerium über die Razzia informiert worden ist.