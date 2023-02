Durchsuchungen gegen sogenannte Reichsbürger

Recht/Antwort - 13.02.2023 (hib 113/2023)

Berlin: (hib/SCR) Über Ergebnisse der Durchsuchungen in der sogenannte Reichsbürger-Szene im Dezember 2022 berichtet die Bundesregierung in einer Antwort (20/5481) auf eine Kleine Anfrage (20/5209) der Fraktion Die Linke. Demnach ermittelt der Generalbundesanwalt insgesamt gegen 55 Beschuldigte. Ferner geht es in der Antwort unter anderem um Waffen- und Munitionsfunde sowie sichergestellte Barmittel. Aufgrund noch laufender Ermittlungen gibt die Bundesregierung zu diversen Aspekten keine detaillierte Auskunft.