Linke erkundigt sich nach Rüstungsexportgenehmigungen

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 16.02.2023 (hib 118/2023)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/5533) erkundigt sich die Fraktion Die Linke bei der Bundesregierung nach der Beteiligung verschiedener Staaten am Jemen-Krieg. Weiterhin wollen die Abgeordneten wissen, für welche Staaten von Deutschland Rüstungsexportgenehmigungen erteilt wurden und listet in der Anfrage Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Jemen, Bahrain, Oman, Sudan, Ägypten, Jordanien, Marokko und Türkei auf.