Linke fragt nach ukrainischem Nationalen Widerstandszentrum

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 17.02.2023 (hib 119/2023)

Berlin: (hib/AHE) Nach „bewaffneten Untergrundaktivitäten“ in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/5506). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, „über die Tätigkeit des ukrainischen Nationalen Widerstandszentrums und die Tätigkeit der als ukrainische 'Partisanen' bezeichneten Kämpfer in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine“. Außerdem fragen die Abgeordneten nach „Anschlägen auf als Kollaborateure bezeichnete Zivilpersonen“ in diesen Gebieten.