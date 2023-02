Bundesregierung sieht weiterhin gute Beziehungen zu Katar

Auswärtiges/Antwort - 17.02.2023 (hib 120/2023)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung will den „regelmäßigen, hochrangigen und vertrauensvollen Dialog mit ihren katarischen Gesprächspartnerinnen und -partnern“ fortsetzen. Wie sie in der Antwort (20/5590) auf eine Kleine Anfrage (20/5155) der AfD-Fraktion schreibt, habe sie die öffentliche Stimmungslage in Katar im Zusammenhang mit Diskussionen in Deutschland um die Einhaltung der Menschenrechte im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 „zur Kenntnis genommen und wird die traditionell guten Beziehungen zu Katar vertrauensvoll weiterführen“.

Respekt vor anderen Kulturen sei Grundlage für internationale Beziehungen und stelle ein Leitprinzip für die Bundesregierung in der Kommunikation mit allen Partnerinnen und Partnern dar, heißt es weiter. Zu den Fundamenten der deutschen Außenpolitik gehörten die universellen Menschenrechte. „Die Bundesregierung spricht daher die Situation der Menschenrechte kontinuierlich auch gegenüber der katarischen Regierung an.“