Linke fragt nach Förderung von Sportgroßveranstaltungen

Sport/Kleine Anfrage - 20.02.2023 (hib 122/2023)

Berlin: (hib/MIS) Die Fraktion der Linken interessiert sich für die Förderung von in Deutschland stattfindenden Sportveranstaltungen durch den Bund. In einer Kleinen Anfrage (20/5693) erkundigen sich die Abgeordneten, in welcher Weise die Abteilung Sport und insbesondere das Referat SP4 Sportgroßveranstaltungen im BMI in Deutschland stattfindende Sportveranstaltungen sowie im Ausland stattfindende Sportveranstaltungen unterstütze, an denen Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland teilnehmen. Außerdem wollen sie wissen, welche internationalen, europäischen, nationalen sowie regionalen Sportveranstaltungen in Deutschland der Bund in den Jahren 2021 und 2022 direkt oder indirekt unterstützt hat und welche er nach derzeitiger Planung in den Jahren 2023 bis 2025 unterstützen will - und welche er in der Vergangenheit nicht unterstützt hat, und welche er in Zukunft nicht unterstützen will.