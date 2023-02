Pläne der Bundesregierung zur Kalamitätsholznutzung

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 20.02.2023 (hib 122/2023)

Berlin: (hib/NKI) Um die Verwendung von Holz, das als Ergebnis von Sturmschäden, Trockenheit oder Schädlingsbefall verfügbar ist, geht es in einer Kleinen Anfrage (20/5641) der AfD-Fraktion. Darin wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung wissen, ob eine spezielle Förderung der Kalamitätsholznutzung geplant sei. Hintergrund seien die „außergewöhnlichen Mengen an Kalamitätsholz“, die es in den Jahren 2017 bis 2021 gegeben habe, sowie der zu erwartende höhere Bedarf an Bauholz für Wohngebäude und für gewerbliche Bauten.