Unionsfraktion: Wie Abwärme von Rechenzentren nutzen?

Digitales/Kleine Anfrage - 20.02.2023 (hib 123/2023)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/5638) erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion nach den Bemühungen der Bundesregierung, den Betrieb von Rechenzentren nachhaltig zu gestalten und deren Abwärme besser zu nutzen. So wird unter anderem gefragt, wie viele Rechenzentren in Deutschland über eine Anbindung an ein kommunales Fernwärmenetz verfügen, die es erlaubt, die Abwärme zum Heizen zu nutzen.