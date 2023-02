AfD fragt nach Wissenschaftsspionage durch China

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in den vergangenen zehn Jahren aufgedeckten Fälle „von durch die chinesische Regierung veranlasster Wissenschaftsspionage“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5645). Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen dies zu strafrechtlicher Verfolgung oder Ausweisung der nachrichtendienstlich tätigen Wissenschaftler beziehungsweise Studenten führte.