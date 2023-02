„Nachhaltigkeitsrunde Lükex 18“

Inneres und Heimat/Antwort - 23.02.2023 (hib 129/2023)

Berlin: (hib/STO) Ein Treffen im Jahr 2019 unter dem Titel „Nachhaltigkeitsrunde Lükex 18“ an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler, der heutigen Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ), ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/5692) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/5464). Danach richtete sich das nicht öffentliche Treffen an die Übungsplaner der Krisenmanagementübung Lükex 18 und diente insbesondere der Pflege und weiteren Vertiefung des Netzwerks der Lükex 18.

Inhaltlich standen den Angaben zufolge der Austausch über die Umsetzung der Handlungsempfehlungen sowie potentielle weitere Kooperationen zwischen den Beteiligten im Vordergrund. Das Treffen sei ein Beitrag zum niedrigschwelligen Austausch sowie zur Pflege und weiteren Vertiefung des Netzwerks zwischen verschiedenen Stellen der öffentlichen Verwaltung und der Gaswirtschaft bezüglich des nationalen Krisenmanagements im Gasbereich gewesen, um im Sinne des 3-K-Prinzips („in der Krise Köpfe kennen“) einen Mehrwert zu erzielen, schreibt die Bundesregierung weiter. Es sei daher als Baustein für ein effektives nationales Krisenmanagement, insbesondere auch im Hinblick auf die Energiekrise, anzusehen.