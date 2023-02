Zurückweisungen an deutschen Grenzen

Inneres und Heimat/Antwort - 24.02.2023 (hib 130/2023)

Berlin: (hib/STO) Seit 2018 sind laut der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei 84.179 Personen an deutschen Grenzen zurückgewiesen worden, davon 25.538 im Jahr 2022. Darunter befanden sich im vergangenen Jahr 2.141 unbegleitete und 1.444 begleitete Minderjährige, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/5674) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/5208) weiter hervorgeht. Danach wurden von 2019 bis 2022 insgesamt 3.294 unbegleitete Minderjährige an deutschen Grenzen zurückgewiesen und 4.460 Minderjährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.