Union fragt nach Förderung des Wintersports

Sport/Kleine Anfrage - 24.02.2023 (hib 130/2023)

Berlin: (hib/MIS) Schneemangel wegen veränderter klimatischer Bedingungen, die aktuellen Energiepreise, finanzieller Druck durch die vom Bund nicht ausgeglichenen stetig steigenden Personalkosten der Leistungssportverbände - die Abgeordneten von CDU und CSU sehen den Wintersport in Deutschland unter Druck. In einer Kleinen Anfrage (20/5691) zu „aktuellen Herausforderungen für den Wintersport“ will die Unionsfraktion wissen, ob die Bundesregierung - eventuell auf EU/internationaler Ebene abgestimmte - Konzepte entwickelt, um den Wintersport und die betroffenen Tourismus-Regionen bei der Bewältigung der Probleme zu unterstützen. Zudem fragen die Abgeordneten danach, wie die Bundesregierung dazu stehe, eine zeitnahe Bewerbung Deutschlands für Olympische Winterspiele zu unterstützen, um Sportlern, Vereinen und Standorten des Wintersports eine langfristige Perspektive zu geben, die über nationale Wettbewerbe und jährliche internationale Wettkämpfe hinausreiche.