Praxis im Umgang mit Strukturierten Fonds

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 28.02.2023 (hib 136/2023)

Berlin: (hib/JOH) Die Praxis der Bundesregierung im Umgang mit sogenannten Strukturierten Fonds in der Entwicklungszusammenarbeit ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/5733) der AfD-Fraktion. Sie will damit auch erfahren, an welchen Fonds die Bundesregierung oder eine ihrer Durchführungsorganisationen aktuell beteiligt ist und in welcher Höhe damit seit dem Jahr 2019 gegebenenfalls Privatkapital mobilisiert werden konnte.