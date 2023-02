Partizpatives Waldwirtschafts-Projekt in Äthiopien

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 28.02.2023 (hib 136/2023)

Berlin: (hib/JOH) Das von 2013 bis 2019 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderte Projekt „Partizipative Waldwirtschaft (PFM)“, in dem in ausgewählten Gebieten Äthiopiens eine partizipative Waldbewirtschaftung in und in der Nähe von Wassereinzugsgebieten durchgeführt wurde, ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/5790) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche Kosten für das genannte Projekt entstanden sind und welche konkreten Projektmaßnahmen umgesetzt wurden.