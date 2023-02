Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 28.02.2023 (hib 136/2023)

Berlin: (hib/SCR) Die CDU/CSU-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/5797) die „europäische und internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung“. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter andrem Auskunft über politische Vorhaben und Positionierungen in diesem Bereich.