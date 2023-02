Bei der Bahn fehlen 18.700 Lokführer

Finanzen/Antwort - 28.02.2023 (hib 137/2023)

Berlin: (hib/HLE) Bei der Deutschen Bahn fehlen 18.700 Lokführerinnen und Lokführer. Diesen Personalbedarf teilt die Bundesregierung in einer Antwort (20/5782) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/5202) mit. Auch in anderen Bereichen der Deutschen Bahn besteht erheblicher Personalbedarf. Genannt werden in der Antwort der Zugbegleitdienst (11.500), die Instandhaltung (42.100) und Mitarbeiter für Bauprojekte (13.000). Wegen der Personalknappheit haben sich zum Beispiel bei Lokführerinnen und Lokführern 1,37 Millionen Überstunden angesammelt. Zur Verringerung des Personaldefizits sind in diesem Jahr nach Angaben der Bundesregierung mehr als 25.000 Neueinstellungen bei der Deutschen Bahn geplant.