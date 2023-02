Entwicklungszusammenarbeit mit Mali wird fortgesetzt

Finanzen/Antwort - 28.02.2023 (hib 137/2023)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung will auch nach dem strukturierten Auslaufen des deutschen MINUSMA-Mandates in Mali mit der Entwicklungszusammenarbeit in substanziellem Umfang in Mali engagiert bleiben. Dies teilt sie in einer Antwort (20/5755) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/5330) mit. Darin geht die Regierung davon aus, weiterhin einen Beitrag zur Stabilisierung und langfristigen Entwicklung des Landes leisten zu können. Weiter heißt es in der Antwort, dass eine Verlängerung des deutschen Einsatzes über den 31. Mai 2024 derzeit nicht vorgesehen sei.