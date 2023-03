AfD: Medikamentenkosten aus Reha-Tagessätzen nehmen

Gesundheit/Antrag - 02.03.2023 (hib 160/2023)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion fordert eine Neuregelung bei der Finanzierung der medizinischen Rehabilitation. 2018 habe die Arbeitsgemeinschaft Medizinische Rehabilitation bemängelt, dass die Vergütungssätze in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) um bis zu 30 Prozent unter den in einem Gutachten für notwendig erachteten Werten lägen, heißt es in einem Antrag (20/5813) der Fraktion. Der Grund sei, dass die in der Rehabilitation anfallenden Medikamentenkosten mit den Tagessätzen abgegolten sind.

Die Abgeordneten schlagen vor, die Medikamentenkosten aus den Tagessätzen herauszunehmen. Sie sollten unabhängig vom Kostenträger der Rehabilitation in voller Höhe von den Krankenkassen übernommen werden.